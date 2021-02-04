Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове работал конвертационный центр с оборотом 5 миллиардов гривен (ФОТО)
04.02.2021  09:54   

В Харькове работал конвертационный центр с оборотом 5 миллиардов гривен (ФОТО)

Киберспециалисты Службы безопасности Украины, под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора, прекратили в Харькове деятельность мощного конвертационного центра. Общий оборот средств, проходивших через центр составлял более 5 млрд грн.

Сотрудники спецслужбы установили, что к функционированию конвертационного были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных. Они фактически проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую «скрутку», что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах.

В ходе проведения масштабных обысков в офисных помещениях, местах жительства фигурантов, автомобилях и банковских учреждениях правоохранители обнаружили неучтенные 7 млн ​​грн. Также изъято более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность

Продолжаются следственные действия.



 

Источник:   СБУ
 Тэги:  сбу, конвертационный центр, харьков
 
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