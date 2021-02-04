04.02.2021 09:54

В Харькове работал конвертационный центр с оборотом 5 миллиардов гривен (ФОТО)

Киберспециалисты Службы безопасности Украины, под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора, прекратили в Харькове деятельность мощного конвертационного центра. Общий оборот средств, проходивших через центр составлял более 5 млрд грн.

Сотрудники спецслужбы установили, что к функционированию конвертационного были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных. Они фактически проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую «скрутку», что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах.



В ходе проведения масштабных обысков в офисных помещениях, местах жительства фигурантов, автомобилях и банковских учреждениях правоохранители обнаружили неучтенные 7 млн ​​грн. Также изъято более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность



Продолжаются следственные действия.





