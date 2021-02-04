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04.02.2021  09:30   

Подробности пожара на Холодной горе: выгорела квартира на первом этаже (ФОТО)

Спасатели потушили пожар в доме старой застройки Новобаварского района.

3 февраля в 11:52 на номер «101» поступил вызов на пожар в квартире на первом этаже жилого двухэтажного дома по ул. Полтавский шлях, 87.

Пожарные подразделения 3-й и 6-й Государственных пожарно-спасательных частей ДПСЧ в составе 4-х отделений прибыли на место пожара через несколько минут. На момент прибытия спасателей в квартире горели домашние вещи на площади 40 кв.м.

Дом был старой застройки, имел деревянные элементы несущих конструкций, пустоты, поэтому существовала большая угроза быстрому распространению огня на всю его площадь. Для борьбы с огнем спасатели применили 3 пожарных ствола и уже в 12:14 локализовали его в пределах одной квартиры.

В 12:41 огонь полностью ликвидировали.

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Предполагаемая возникновения причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Ущерб устанавливаются.

Тэги:  пожар, харьков
 
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