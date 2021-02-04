04.02.2021 09:21

На Оскольском водохранилище ловили краснокнижную рыбу

2 февраля государственные инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля уличили грубое нарушение Правил рыболовства.

Инцидент произошел на Оскольском водохранилище возле с. Лесная Стенка Купянского района.



В 15:00 обнаружен гражданин, который двумя лесковыми сетками осуществлял вылов водных биоресурсов. Таким образом нарушитель выловил трех золотых карасей, занесенных в Красную книгу Украины, общим весом в полкилограмма. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 990 грн.



На мужчину составлен админпротокол в порядке статьи 36 Кодекса Украины об административных правонарушениях за грубое нарушение правил рыболовства и уничтожение, незаконное изъятие из природной среды видов, занесенных в Красную книгу Украины. Запрещенные орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.