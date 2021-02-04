На Оскольском водохранилище ловили краснокнижную рыбу

2 февраля государственные инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля уличили грубое нарушение Правил рыболовства.
Инцидент произошел на Оскольском водохранилище возле с. Лесная Стенка Купянского района.
В 15:00 обнаружен гражданин, который двумя лесковыми сетками осуществлял вылов водных биоресурсов. Таким образом нарушитель выловил трех золотых карасей, занесенных в Красную книгу Украины, общим весом в полкилограмма. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 990 грн.
На мужчину составлен админпротокол в порядке статьи 36 Кодекса Украины об административных правонарушениях за грубое нарушение правил рыболовства и уничтожение, незаконное изъятие из природной среды видов, занесенных в Красную книгу Украины. Запрещенные орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.
Сегодня лучше больше слушать, чем говорить. В делах такая тактика обещает принести неожиданные плоды, вплоть до новых предложений, выгодных сделок или даже повышения по службе.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью мелкий дождь, который должен закончиться к утру. Днем он возобновится с большей силой. На дорогах местами гололед.
Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями напоминает о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания.
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