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04.02.2021  09:02   

Скандал на съемках фильма «Дау»: следствие закрыло дело о пытках младенцев

На основании собранных во время досудебного расследования неопровержимых доказательств работники полиции пришли к выводу, что в действиях лиц, которые занимались организацией и проведением съемок фильма «Дау. Дегенерация» с участием малолетних детей в Харькове, отсутствуют признаки уголовных преступлений.

Информация об участии младенцев в съемках фильма с элементами насильственных действий появилась в сети Интернет в апреле 2020 года.

По выявленным публикацией прокуратурой Харьковской области было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 3 ст. 300 (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию) Уголовного кодекса Украины. Материалы данного уголовного производства были переданы следственным СУ ГУНП в Харьковской области для осуществления досудебного расследования.

В ходе проведения следственных действий полицейские допросили директора Харьковского детского дома, воспитанники которого участвовали в съемках, медсестер, сопровождавших младенцев, других работников учреждения, а также представителей творческой группы, которые работали над созданием фильма.

Следователи установили, что в фильме «ДАУ. Дегенерация», распространенном в открытом доступе во всемирной сети Интернет, не содержатся произведения, пропагандирующие культ насилия и жестокости.

Учитывая изложенное, на основании ст.110, п. 2 ч. 1 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вынесено постановление о закрытии уголовного производства.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дау, пытки, полиция, харьков
 
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