03.02.2021 18:59

Взятка в органах: полицейского начальника будут судить

Обвинение по копу-коррупционеру направлено в суд.

По данным следствия, бывший начальник одного из секторов Лозовского ОП ГУНП предоставил неправомерную выгоду в размере 20 тыс. гривен начальнику сектора ГУНП в Харьковской области, отвечавшего за подготовку и оформление документов для назначения пенсии и способствовал в получении медицинской документации, которая связывала полученную болезни с прохождением службы в органах полиции, а также в получении единовременной денежной помощи лицам, которые имеют право на пенсию по Закону и увольняются со службы по состоянию здоровья.

Во время досудебного расследования подозреваемый признал свою вину и сотрудничал в разоблачении получения взятки вторым полицейским, что и стало основанием для заключения соглашения о признании виновности и направление его в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.