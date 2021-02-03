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03.02.2021  18:59   

Взятка в органах: полицейского начальника будут судить

Обвинение по копу-коррупционеру направлено в суд.

По данным следствия, бывший начальник одного из секторов Лозовского ОП ГУНП предоставил неправомерную выгоду в размере 20 тыс.  гривен начальнику сектора ГУНП в Харьковской области, отвечавшего за подготовку и оформление документов для назначения пенсии и способствовал в получении медицинской документации, которая связывала полученную болезни с прохождением службы в органах полиции, а также в получении единовременной денежной помощи лицам, которые имеют право на пенсию  по Закону и увольняются со службы по состоянию здоровья.
 
Во время досудебного расследования подозреваемый признал свою вину и сотрудничал в разоблачении получения взятки вторым полицейским, что и стало основанием для заключения соглашения о признании виновности и направление его в суд.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.
 
 
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  взятка, коррупция, харьков, преступление, полиция
 
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