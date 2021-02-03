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03.02.2021  18:19   

Девушка поймана на закладках: харьковчанке светит до 10 лет за решеткой

Задержанной сообщено о подозрении в сбыте наркотиков.

По информации. и.о. руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, досудебным расследованием установлено, что 24-летняя жительница. Харьков, сотрудничая с Интернет - магазином по продаже наркотических средств и психотропных веществ, приобрел особо опасное наркотическое средство, оборот которого запрещен, который девушка хранила с целью дальнейшего сбыта путем размещения в общедоступных местах (разложение закладок).
 
1 февраля 2021 года в ходе проведенного обыска обнаружено и изъято наркотическое средство, оборот которого запрещен – «каннабис», приблизительной весом 200 грамм, психотропное вещество, оборот которого ограничен – «амфетамин», приблизительной весом 25 грамм, наркотическое средство - кокаин», приблизительной весом 30 грамм, для последующего сбыта наркотических средств.
 
Указанную женщину задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщено о подозрении.
 
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
 
Досудебное расследование проводят следователи Холодногорского отдела полиции ГУНП в Харьковской области совместно с прокурором Харьковской местной прокуратуры №1.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.
 
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
 
Тэги:  наркотики, распространение, харьков
 
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