03.02.2021 18:19

Девушка поймана на закладках: харьковчанке светит до 10 лет за решеткой

Задержанной сообщено о подозрении в сбыте наркотиков.

По информации. и.о. руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, досудебным расследованием установлено, что 24-летняя жительница. Харьков, сотрудничая с Интернет - магазином по продаже наркотических средств и психотропных веществ, приобрел особо опасное наркотическое средство, оборот которого запрещен, который девушка хранила с целью дальнейшего сбыта путем размещения в общедоступных местах (разложение закладок).

1 февраля 2021 года в ходе проведенного обыска обнаружено и изъято наркотическое средство, оборот которого запрещен – «каннабис», приблизительной весом 200 грамм, психотропное вещество, оборот которого ограничен – «амфетамин», приблизительной весом 25 грамм, наркотическое средство - кокаин», приблизительной весом 30 грамм, для последующего сбыта наркотических средств.

Указанную женщину задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщено о подозрении.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование проводят следователи Холодногорского отдела полиции ГУНП в Харьковской области совместно с прокурором Харьковской местной прокуратуры №1.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.