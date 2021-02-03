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03.02.2021  16:43   

Пожар: на проспекте Гагарина горит СТО (ВИДЕО)

О ЧП сообщают очевидцы.

Как информрует Телеграмм-канал ХХ, на проекте Гагарина горит СТО.

Пожарные уже на месте.

Подробностей пока нет.

 

Тэги:  пожар, горит сто, харьков
 
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