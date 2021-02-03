Пожар: на проспекте Гагарина горит СТО (ВИДЕО)

О ЧП сообщают очевидцы.
Как информрует Телеграмм-канал ХХ, на проекте Гагарина горит СТО.
Пожарные уже на месте.
Подробностей пока нет.
Успех придет к тому, кто сможет управлять своими чувствами. Постарайтесь с самого утра держать себя в руках и не поддаваться эмоциям.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью мелкий дождь, который должен закончиться к утру. Днем он возобновится с большей силой. На дорогах местами гололед.
День памяти Максима Грека в народе называли Утешителем.
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