03.02.2021 15:30

Бывший сотрудник Новой Почты украл посылок на сумму более чем 800 000 гривен

Суд обязал возместить нанесенный пострадавшей стороне ущерб в размере 672,9 тыс. гривен.

Работая менеджером Новой Почты в Киеве, мужчина получил от руководства задание подготовить и отправить компьютерную технику для сотрудников компании в регионы. Пока он паковал ноутбуки, телефоны и фотоаппараты, у него возникло желание присвоить один из корпоративных ноутбуков. С этой целью он переклеил инвентарный номер на старый списанный компьютер и произвел подмену.

Несмотря на то, что этим поступком он нанес компании довольно скромный ущерб в размере 6 тыс. гривен, на самом деле, последствия его действий были гораздо более далекоидущими. Дело в том, что на этом ноутбуке было установлено специальное программное обеспечение IC «AWIS», которое дает возможность входить в сети НП и выполнять там различные действия, например – создавать и закрывать накладные, вносить в них изменения, снимать контроль оплаты и т.п.

Искушение не заставило себя долго ждать. После увольнения весной 2020 года, мужчина решил воспользоваться этим обстоятельством. Зная, что в случае пропажи отправлений, НП компенсирует их объявленную стоимость, мужчина решил провернуть масштабное мошенничество, воспользовавшись своими навыками работы в IC «AWIS».

Для этого он раздобыл в интернете пароли к компьютерной системе IC «AWIS» 10 сотрудников НП из разных регионов страны. Среди них были в основном, операторы складов и парочка руководителей отделений, которые даже не догадывались, что преступник крадет отправления от их имени.

Имея навыки работы в указанной программе, мошенник вносил изменения в базу НП, в результате чего, ему удалось бесплатно завладевать чужим имуществом, нанося тем самым материальный ущерб Новой Почте, которая вынуждена была компенсировать стоимость украденного владельцам.

Схема заключалась в следующем: злоумышленник делал в различных интернет-магазинах заказы товара на вымышленное имя, с формой оплаты – наложенный платеж и доставкой на одно из отделений. Далее, он входил в компьютерную систему НП и отменял контроль оплаты. После этого, он предъявлял в отделениях поддельную карту клиента, где было указано вымышленное имя получателя, в результате чего, бесплатно завладевал товаром.

Чтобы не вызывать подозрений, он заказывал доставку каждый раз на новое отделение. Суммарный ущерб, который он нанес различным интернет-магазинам электроники, включая «Розетку» - 815 259 гривен. Все эти средства НП компенсировала за свой счет.

Совершенно одурев от безнаказанности, мошенник приехал одно из отделений Киевской области, чтобы получить очередную партию краденного. Предъявив поддельную карту клиента сотрудникам отделения, он узнал, что его ожидают 7 отправлений, одно из которых не оплачено.

Под предлогом оплаты, мошенник отлучился из отделения в автомобиль, где лежал краденный ноутбук с доступом к системе НП. Там он внес изменения в накладную, отменил контроль оплаты и вернулся в отделение, чтобы забрать посылки.

Однако, у сотрудников, которые проверяли данные в программе, возникло подозрение. Дело в том, что НП уже распространила ориентировку на мошенника, подделывающего записи об отправлениях.

Прибывший на место наряд полиции задержал подозреваемого. При обыске в его автомобиле, помимо краденного ноутбука с установленным ПО IC «AWIS», в одной из посылок был обнаружен спрятанный в компьютерной клавиатуре пакет с амфетамином.

материалах суда по данному уголовному делу указывается, что обвиняемый полностью признал свою вину, чистосердечно раскаялся, попросил прощения у представителя потерпевшей стороны и даже успел возместить ущерб на сумму в 100 тыс. гривен, о чем представил соответствующую квитанцию.

Обвиняемому инкриминировался целый букет статей: от мошенничества и присвоения чужого имущества, до несанкционированного вмешательства в работу компьютерных систем. Тем не менее, суд принял во внимание факт признания вины и готовность возмещать ущерб, а также такие личностные характеристики обвиняемого, как то, что он является временно безработным, который в разводе воспитывает несовершеннолетнего ребенка, не имеет судимостей и не состоит на учете у нарколога.

С учетом всего выше перечисленного, суд принял решение смягчить приговор и заменил лишение свободы испытательным сроком 3 года, с постановкой на учет и обязательством возместить нанесенный пострадавшей стороне ущерб в размере 672,9 тыс. гривен.