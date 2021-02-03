Внезапная смерть: возле школы умер мужчина (ВИДЕО, Обновлено)

О трагедии сообщают очевидцы.
Как информируют Телеграмм-каналы, возле 10-й школы у харьковчанина произошел инсульт.
Приехавшие две скорые не смогли спасти мужчину.
Успех придет к тому, кто сможет управлять своими чувствами. Постарайтесь с самого утра держать себя в руках и не поддаваться эмоциям.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью мелкий дождь, который должен закончиться к утру. Днем он возобновится с большей силой. На дорогах местами гололед.
День памяти Максима Грека в народе называли Утешителем.
влажность:
давление:
ветер: