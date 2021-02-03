Главная Новости Криминал и происшествия Внезапная смерть: возле школы умер мужчина (ВИДЕО, Обновлено)
03.02.2021  14:41   

Внезапная смерть: возле школы умер мужчина (ВИДЕО, Обновлено)

О трагедии сообщают очевидцы.


//t.me

 

Как информируют Телеграмм-каналы, возле 10-й школы у харьковчанина произошел инсульт.

Приехавшие две скорые не смогли спасти мужчину.

 

 

Тэги:  смерть, труп, харьков, мертвое тело, умер мужчина, инсульт
 
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