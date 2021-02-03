03.02.2021 13:22

В Песочине искали взрывчатку в автобусе, который вез людей на митинг в Киев

Никаких взрывных устройств или опасных веществ эксперты не обнаружили.

3 февраля в 10:45 в полицию поступило сообщение от неизвестного о том, что в автобусе «Setra», следующий из Харькова в Киев, находится взрывчатка.

Для проверки данной информации указанное транспортное средство на посту «Песочин» остановили сотрудники патрульной полиции. На месте происшествия работали специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области, следственно-оперативная группа районной полиции.

Всалоне автобуса находится около 20 человек. Во время осмотра транспортного средства на место происшествия прибыли активисты одной из националистический организации, которые стали выяснять отношения с пассажирами автобуса.

"К нам поступила информация о спортсменах, нанятых за деньги, для дестабилизации обстановки в стране. Затем мы выяснили, что к этому причастна организация "Патриоты - За жизнь", которая повезет людей в Киев. Мы догнали автобус и остановили его. Объяснили людям, что 200 гривен, которые они получат от заказчиков, не хватит на лечение в больнице", - рассказал журналистам NewsRoom лидер местного отделения НК Константин Немичев.

Специалисты взрывотехнического управления обследовали салон и багажное отделение, никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств они не обнаружили.

После завершения осмотра пассажиры вернулись в автобус и вернулись обратно в Харьков.

По информации правоохранителей никаких конфликтных ситуаций или нарушений общественного порядка они не зафиксировали.

Информацию по факту происшествия зарегистрировано в едином учете отделения полиции №2 Харьковского районного управления №1 ГУНП в Харьковской области.

Полиция принимает меры для установления лица, осуществившего ложное сообщение о минировании транспортного средства.