03.02.2021 13:16

14-летний подросток отправился пешком к отцу в Москву

Пограничники Харьковского отряда остановили вчера подростка, который пытался незаконно пересечь границу из Украины в Россию.

Неизвестного, идущего в сторону границы, обнаружил участковый инспектор пограничной службы. В результате проверки информации пограничный наряд остановил парня недалеко от населенного пункта Плетеневка. Документов при себе нарушитель не имел.



По словам юноши, он 2006 года рождения, житель г. Лиман, Донецкой области. Шел в Москву, где якобы работает его отец. А незаконным способом решил пересечь границу в связи с отсутствием документов.



Сейчас для принятия дальнейшего правового решения несовершеннолетнее лицо передано сотрудникам Национальной полиции. Также за совершение несовершеннолетним лицом административного правонарушения придется отвечать родителям парня. Соответствующее сообщение о невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей, пограничники направили в компетентные правоохранительные органы.