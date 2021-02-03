ДТП в Рогани: как легковушка въехала под фуру, рассказали в полиции

В результате ДТП травмирован водитель легковушки.
Сообщение об аварии на трассе «Киев-Харьков-Довжанский» возле поселка Рогань поступило в полицию 2 февраля в 17:06.
На месте полицейские предварительно установили, что 60-летний водитель автомобиля «Suzuki» на большой скорости столкнулся с грузовиком «DAF», который стоял на обочине дороги с включенными габаритами. Водитель легковушки с многочисленными травмами головы был доставлен в больницу.
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Следователями по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничением свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
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