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03.02.2021  12:24   

ДТП в Рогани: как легковушка въехала под фуру, рассказали в полиции

В результате ДТП травмирован водитель легковушки.

Сообщение об аварии на трассе «Киев-Харьков-Довжанский» возле поселка Рогань поступило в полицию 2 февраля в 17:06.

На месте полицейские предварительно установили, что 60-летний водитель автомобиля «Suzuki» на большой скорости столкнулся с грузовиком «DAF», который стоял на обочине дороги с включенными габаритами. Водитель легковушки с многочисленными травмами головы был доставлен в больницу.

ДТП в Малой Рогани: легковушка влетела под фуру (ВИДЕО, ФОТО)

Следователями по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничением свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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