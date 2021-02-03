03.02.2021 11:57

Приехавший из России украинец пытался откупиться от самоизоляции за 300 гривен

Пограничники Харьковского пограничного отряда пресекли уголовное преступление, ответственность за которое предусмотрена ст. 369 УКУ «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».



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В пункте пропуска «Гоптовка» гражданин Украины предлагал пограничникам 300 гривен взятки. Таким образом мужчина пытался избежать самоизоляции и не устанавливать на свое мобильное устройство приложение системы «Вдома».

Пограничники от неправомерной выгоды отказались и направили в компетентные правоохранительные органы соответствующее сообщение.



Напоминаем, что в соответствии с требованиями Постановления КМУ от 9 декабря 2020 № 1236, лица, пересекающие государственную границу и прибывшие из государства или являющиеся гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19, подлежат самоизоляции, кроме определенного перечня лиц, установленных подпунктом 3 пункта 7, указанной выше Постановления. Лицо, подлежащее самоизоляции в связи с пересечением государственной границы, обязано установить и активировать мобильное приложение системы «Вдома». В случае невозможности установления такого мобильного приложения лицо подлежит обсервации.