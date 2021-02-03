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03.02.2021  11:12   

На Гоптовке пресекли провоз 3,28 грамма марихуаны

Сразу две находки с наркотиками обнаружили сотрудники пункта пропуска "Гоптовка" ТП "Щербаковка" Слобожанской таможни с помощью служебной собаки таможни.

 
В пресс-службе Слобожанской таможни сообщили, что когда в зону таможенного контроля из Украины в РФ заехал автомобиль BMW X3,  водитель избрал "зеленый коридор" и во время устного декларирования заявил об отсутствии запрещенных и ограниченных к перемещению через таможенную границу товаров, в том числе наркотических средств.
 
 
Служебная собака сработал на передний карман джинсов, в которые был одет гражданин. После визуального обнаружения полиэтиленового пакета с веществом растительного происхождения в кармане джинсов, в которые был одет мужчина, был проведен осмотр личных вещей.
 
 
Во время осмотра таможенный пес сработал уже на кошелек гражданина. В одном из отделений портмоне был обнаружен еще один прозрачный полиэтиленовый пакетик с веществом растительного происхождения.
 
 
Впоследствии гражданин признался, что в пакетиках находится «марихуана», которую он хранил для собственного потребления.
 
 
Указанные действия имеют признаки нарушения, предусмотренного ч.1 ст.  483 Таможенного кодекса Украины. В отношении гражданина составлен протокол, а два полиэтиленовых свертка, весом 3,28 грамм, изъяты.
 
Источник:   Слобожанская таможня
 Тэги:  гоптовка, марихуана, харьков
 
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