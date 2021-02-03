Главная Новости Криминал и происшествия Смертельное ДТП возле Дворца спорта: виновника аварии отправили в СИЗО
03.02.2021  10:41   

Смертельное ДТП возле Дворца спорта: виновника аварии отправили в СИЗО

Подозреваемого отправили в СИЗО на 60 суток без определения залога.

Решение вынес Киевский райсуд Харькова, сообщает МГ «Объектив».

Защита просила отправить подозреваемого Арсения Радченко под домашний арест. Однако прокуратура настаивала на пребывании под стражей. Суд поддержал прокурора и отправил мужчину без определения залога ссылаясь на то, что подозреваемому инкриминируют тяжкое преступление.

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За то, что мужчина сбил пешехода находясь в нетрезвом состоянии и скрылся с места ДТП, ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Виновник аварии и его адвокат отказались от комментариев журналистам.

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Источник:   МГ «Объектив»
 Тэги:  дтп, сизо, харьков
 
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