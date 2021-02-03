Споил и обманным путем забрал дом. Бывший чиновник ГФС лишил жилья мужчину

Сообщено о подозрении бывшему работнику ГУ ГФС Украины в Харьковской области и его гражданской жене за мошенническое завладение жилым домом на Харьковщине (ч. 4 ст. 190 УК).
Предварительно установлено, что бывший замначальник отдела оперативного управления Государственной фискальной службы Украины в Харьковской области совместно с другими лицами и своей гражданской женой создал схему, согласно которой завладевал чужой недвижимостью в особо крупных размерах.
Отмечается, что он собирал информацию о человеке, который жил в доме сам, не имел постоянного заработка и злоупотреблял алкогольными напитками. Некоторое время подозреваемый оказывал пострадавшему незначительные денежные средства, продукты, алкоголь с целью войти к нему в доверие. За это подозреваемый обещал одинокому мужчине другое помещение с лучшими условиями и небольшими коммунальными платежами.
По месту проживания подозреваемых 2 февраля 2021 года прошли обыски. Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности фигурантов и их сообщников. Экс-чиновнику и его гражданской жене сообщено о подозрении по факту мошенничества, совершенного по предварительному сговору в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).
Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Успех придет к тому, кто сможет управлять своими чувствами. Постарайтесь с самого утра держать себя в руках и не поддаваться эмоциям.
3 февраля по Харькову и области сохранится туман, видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый).
День памяти Максима Грека в народе называли Утешителем.
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