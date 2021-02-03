03.02.2021 09:50

Споил и обманным путем забрал дом. Бывший чиновник ГФС лишил жилья мужчину

Сообщено о подозрении бывшему работнику ГУ ГФС Украины в Харьковской области и его гражданской жене за мошенническое завладение жилым домом на Харьковщине (ч. 4 ст. 190 УК).

Предварительно установлено, что бывший замначальник отдела оперативного управления Государственной фискальной службы Украины в Харьковской области совместно с другими лицами и своей гражданской женой создал схему, согласно которой завладевал чужой недвижимостью в особо крупных размерах.

Отмечается, что он собирал информацию о человеке, который жил в доме сам, не имел постоянного заработка и злоупотреблял алкогольными напитками. Некоторое время подозреваемый оказывал пострадавшему незначительные денежные средства, продукты, алкоголь с целью войти к нему в доверие. За это подозреваемый обещал одинокому мужчине другое помещение с лучшими условиями и небольшими коммунальными платежами.

Бывший чиновник, понимая, что могут возникнуть вопросы по декларированию имущества, решил привлечь к плану свою гражданскую жену с целью записи дома на нее и конспирации своих незаконных действий. Позже пхозяин дома проинформировал подозреваемого, что половина дома вместе с земельным участком принадлежат другому человеку. Бывший чиновник заверил человека, все вопросы будут решены.

В дальнейшем супруги получили поддельную доверенность, изготовленную на территории другого государства, согласно которой второй хозяин дома якобы уполномочил продать принадлежащую ему часть дома.

Злоупотребляя доверием мужчины, путем обмана, бывший чиновник завладел загородным домом мужчины и нанес ему ущерб на сумму более 750 000 гривен. Фактически пострадавший денег за свой дом не получил.

По месту проживания подозреваемых 2 февраля 2021 года прошли обыски. Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности фигурантов и их сообщников. Экс-чиновнику и его гражданской жене сообщено о подозрении по факту мошенничества, совершенного по предварительному сговору в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.