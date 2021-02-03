На Университетской сбили насмерть пешехода: личность погибшей устанавливается (ФОТО)

Предварительно установлено, что автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе..
Наезд произошел вечером 2 февраля на улице Университетской.
Полицейские установили, что 46-летний водитель автомобиля «Fiat» сбил женщину, которая погибла от полученных травм на месте ДТП.
Погибшей примерно 40-45 лет, ее личность устанавливается.
Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства аварии и свидетели происшествия устанавливаются.
Успех придет к тому, кто сможет управлять своими чувствами. Постарайтесь с самого утра держать себя в руках и не поддаваться эмоциям.
3 февраля по Харькову и области сохранится туман, видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый).
День памяти Максима Грека в народе называли Утешителем.
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