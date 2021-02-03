03.02.2021 08:31

На Университетской сбили насмерть пешехода: личность погибшей устанавливается (ФОТО)

Предварительно установлено, что автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе..

Наезд произошел вечером 2 февраля на улице Университетской.

Полицейские установили, что 46-летний водитель автомобиля «Fiat» сбил женщину, которая погибла от полученных травм на месте ДТП.

Погибшей примерно 40-45 лет, ее личность устанавливается.

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства аварии и свидетели происшествия устанавливаются.