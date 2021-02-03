Главная Новости Криминал и происшествия На Университетской сбили насмерть пешехода: личность погибшей устанавливается (ФОТО)
03.02.2021  08:31   

На Университетской сбили насмерть пешехода: личность погибшей устанавливается (ФОТО)

Предварительно установлено, что автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе..

Наезд произошел вечером 2 февраля на улице Университетской.

Полицейские установили, что 46-летний водитель автомобиля «Fiat» сбил женщину, которая погибла от полученных травм на месте ДТП.

Погибшей примерно 40-45 лет, ее личность устанавливается.

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства аварии и свидетели происшествия устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.02 Криминал и происшествия ДТП в Рогани: как легковушка въехала под фуру, рассказали в полиции 03.02 Криминал и происшествия Смертельное ДТП возле Дворца спорта: виновника аварии отправили в СИЗО 03.02 Криминал и происшествия ДТП в Малой Рогани: легковушка влетела под фуру (ВИДЕО, ФОТО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 