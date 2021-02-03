Фура против «запорожца»: подробности ДТП на Гагарина (ФОТО)

Водителя и пассажиров ЗАЗ С телесными повреждениями пострадавших доставили в больницу.
ДТП на проспекте Гагарина произошло 2 февраля. По адресу выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция.
Установлено, что 40-летний водитель автомобиля «ДАФ» с полуприцепом столкнулся с автомобилем «ЗАЗ» под управлением 73-летнего водителя. После удара легковушка выехала на встречную полосу движения и столкнулась с автомобилем «Peugeot», которым управлял 57-летний мужчина.
В результате ДТП травмы получили 73-летний водитель и 2 пассажира транспортного средства «ЗАЗ» - 27-летняя женщина и 7-летний мальчик. Пассажирку с предварительным диагнозом ушиб правой нижней конечности и ребенка с предварительным диагнозом перелом правой верхней конечности направили в Харьковскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.
На место происшествия вызывали отделение на специально аварийно-спасательной машине (САРМ). Спасатели деблокировали пасажирку из автомобиля ЗАЗ Славута и смыли топливо с проезжей части.
Следователем решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства аварии и свидетели происшествия устанавливаются.
Успех придет к тому, кто сможет управлять своими чувствами. Постарайтесь с самого утра держать себя в руках и не поддаваться эмоциям.
3 февраля по Харькову и области сохранится туман, видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый).
День памяти Максима Грека в народе называли Утешителем.
влажность:
давление:
ветер: