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03.02.2021  08:11   

Фура против «запорожца»: подробности ДТП на Гагарина (ФОТО)

Водителя и пассажиров ЗАЗ С телесными повреждениями пострадавших доставили в больницу.

ДТП на проспекте Гагарина произошло 2 февраля. По адресу выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция.

Установлено, что 40-летний водитель автомобиля «ДАФ» с полуприцепом столкнулся с автомобилем «ЗАЗ» под управлением 73-летнего водителя. После удара легковушка выехала на встречную полосу движения и столкнулась с автомобилем «Peugeot», которым управлял 57-летний мужчина.

В результате ДТП травмы получили 73-летний водитель и 2 пассажира транспортного средства «ЗАЗ» - 27-летняя женщина и 7-летний мальчик. Пассажирку с предварительным диагнозом ушиб правой нижней конечности и ребенка с предварительным диагнозом перелом правой верхней конечности направили в Харьковскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.

На место происшествия вызывали отделение на специально аварийно-спасательной машине (САРМ). Спасатели деблокировали пасажирку из автомобиля ЗАЗ Славута и смыли топливо с проезжей части.

Следователем решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства аварии и свидетели происшествия устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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