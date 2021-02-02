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02.02.2021  20:08   

На Университетской погиб пешеход (ФОТО)

О трагедии сообщили с места события.

Как информирует коррреспондент нашего ресурса с места события, на Зирке  смертельная авария. 

Здесь на переходе был сбит пешеход.

Подробностей пока нет.

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