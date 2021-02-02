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02.02.2021  17:31   

ДТП: возле аэропорта разбились легковушки - людей вырезали (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.

 
Как информирует Телеграмм-канал Труха, возле аэропорта - ДТП.
 
Одна из машин особенно пострадала.
 
Из авто всмятку, спасатели людей вырезали.
 
Два экипажа пожарных, один экипаж спасателей, три скорой помощи.
 
 
 
Тэги:  дтп, авария, харков
 
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