02.02.2021 13:30

Наносил удары пистолетом, бил лицом о стену, издевался. Подробности дела об изнасиловании молодой девушки

В конце прошлого года 32-летний злоумышленник в районе Харьковского вагоностроительного завода напал ночью на девушку, избил, и под угрозой пистолета изнасиловал ее.

Информация о данном событии поступила в Холодногорский отдел полиции 13 ноября 2020 в полночь. 48-летняя заявительница сообщила полицейским, что жертвой насильника стала ее 22-летняя дочь, которая поздно вечером возвращалась домой. У дома по улице Панасовский к ней неожиданно подошел мужчина, ударил несколько раз по голове и оттащил к забору вагоностроительного завода. Угрожая пистолетом, он раздел девушку и изнасиловал. При этом он постоянно наносил ей удары пистолетом, бил лицом о стену, издевался.

Чтобы потерпевшая не смогла позвать на помощь, насильник пригрозил ее застрелить и отобрал мобильный телефон. Когда от очередного удара по голове девушка потеряла сознание, злоумышленник скрылся с места преступления.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

По словам заместителя начальника отдела криминальной полиции отдела полиции № 2 майора полиции Романа Витера, в течение нескольких месяцев продолжалась тщательная работа по установлению личности преступника. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в районе нападения, установили приметы злоумышленника и маршрут его передвижения. Также оперативники отработали ранее судимых лиц, отбывавших наказание за аналогичные уголовные правонарушения.

В начале февраля 2021 года сотрудникам Управления уголовного розыска областного главка полиции поступила оперативная информация о том, что к совершению преступления может быть причастен 32-летний харьковчанин, который ранее уже имел проблемы с законом. Оперативники совместно с сотрудниками отдела полиции№2 Харьковского райуправления №3, полка полиции особого назначения, под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области задержали данного гражданина. Под давлением неопровержимых доказательств мужчина сознался в совершении изнасилования. Во время обыска у него было обнаружен и изъят пистолет «Флобер», а также одежду, в которой злоумышленник был во время совершения нападения.

Сейчас мужчина задержан, решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения.

Согласно санкции статьи мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. В настоящее время задержанный отрабатывается на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Харьковской и других областей Украины.