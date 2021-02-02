02.02.2021 13:15

Под Харьковом 4-летний мальчик ходил в одних колготках и майке в мороз

Жительница Чугуевского района почти на сутки оставила без присмотра двух малолетних детей. 4-летний мальчик вместе с 2-летней сестрой находились в неотапливаемом доме и без еды.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, 30 января в 13:00 правоохранителям поступило сообщение от соцработника местного поселкового совета. Женщина рассказала, что в селе Железнодорожное Чугуевского района она обнаружила ребенка, который бродил по улице в одной майке и колготках. Она узнала 4-летнего мальчика из семьи, которая находится под социальным контролем.

Сотрудники полиции выехали по указанному адресу и там установили, что мальчик вместе с двухлетней сестрой находились дома одни. В полдень мальчик в нижнем белье вышел на улицу через незапертую дверь дома и пошел по улицам села при минусовой температуре воздуха, пока его не обнаружила соцработник, которая живет неподалеку семьи.

Во время общения с местными жителями полицейские выяснили, что последний раз односельчане видели мать детей 29 января. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и собиралась ехать в Харьков. Отец малышей находится на заработках. Полицейские приобрели детям продукты питания, предметы гигиены и вызвали на место инспектора социальной защиты Чкаловского поселкового совета. Дети были доставлены для медицинского осмотра в детское отделение Чугуевскогй центральной больницы. В тот же день детей в удовлетворительном состоянии здоровья забрал из медучреждения отец.

В настоящее время проводится проверка, в отношении матери детей будет составлен административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.