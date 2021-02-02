02.02.2021 12:31

На Харьковщине правоохранители изъяли у женщины урожай конопли

В ходе санкционированного обыска на территории домовладения в летней кухне правоохранители обнаружили вещество растительного происхождения в измельченном состоянии по внешним признакам похожее на «каннабис».

В конце января текущего года сотрудники Красноградского райотдела полиции получили оперативную информацию о том, что 58-летняя жительница села Натальино хранит дома наркотические вещества. В ходе санкционированного обыска по месту жительства полицейские обнаружили и изъяли более 10 килограммов наркорастений.

Изъятое направили на экспертизу.

По данному факту следственным отделом Красноградского районного отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.