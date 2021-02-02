02.02.2021 12:17

Водитель, сбивший на Салтовке девушку-пешехода, сядет на два года

Харьковский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, признал виновным мужчину в нарушении правил безопасности дорожного движения (ч. 1 ст. 286 УК Украины) и назначил наказание в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами.

Установлено, что в ноябре 2017 года в вечернее время человек, управляя автомобилем «Renault Kangoo», двигался по ул. Гвардейцев Широнинцев в направлении пр. Юбилейного.

Водитель не остановился перед пешеходным переходом, в результате чего совершил наезд на девушку, которая пересекала проезжую часть. Пострадавшая получила травмы средней тяжести.



Приговором Московского районного суда мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 286 УК Украины, а также частично удовлетворен гражданский иск потерпевшей на сумму 100 тыс. грн. Обвиняемый не согласился с указанным приговором и подал апелляционную жалобу. По результатам апелляционного рассмотрения решение суда первой инстанции оставлено без изменений.