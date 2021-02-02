Массовое ДТП с фурой на Московском проспекте (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла утром 2 февраля.
Фото и видео происшествия очевидцы разместили в местных пабликах.
Там произошло ДТП с участием фуры и 6 или 7 легковых автомобилей.
Предварительно, у фуры отказали тормоза.
Официальная информация уточняется.
Сегодня любые планы могут пойти кувырком по вине непредвиденных обстоятельств. Главное – удержаться от конфликтов и быть готовым к переменам настроения (и у себя, и у окружающих).
3 февраля по Харькову и области сохранится туман, видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый).
Ежегодно в этот день американцы и канадцы наблюдают за поведением сурка, чтобы узнать дату прихода весны.
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