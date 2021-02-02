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02.02.2021  10:41   

Массовое ДТП с фурой на Московском проспекте (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла утром 2 февраля.

Фото и видео происшествия очевидцы разместили в местных пабликах.

Там произошло ДТП с участием фуры и 6 или 7 легковых автомобилей.

Предварительно, у фуры отказали тормоза.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
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