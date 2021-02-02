Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове задержали подозреваемого в изнасиловании молодой девушки
02.02.2021  09:53   

В Харькове задержали подозреваемого в изнасиловании молодой девушки

Об этом сообщил на своей официальной странице в Фейсбук начальник полиции Харьковской области Андрей Рубель.

"Сегодня ночью харьковские оперативники задержали подонка, который жестоко избил и изнасиловал девушку. Это произошло еще в ноябре прошлого года. Поздно вечером, угрожая пистолетом, этот человек издевался над девушкой. Сегодня с ней все в порядке. Она восстанавливается после пережитого ужаса. И даже нашла силы прийти в отдел полиции, чтобы узнать своего палача", - сообщил Андрей Рубель.

Напомним, что 12 ноября 2020 года около 23:58 в полицию поступило сообщение о том, что вблизи вагоностроительного завода по улице Большая Панасовская в Харькове неизвестный мужчина нанес телесные повреждения и изнасиловал 22-летнюю девушку.

Следователи открыли по данному факту уголовное производство по ч.1 ст.152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. 
 
Тэги:  изнасилование, полиция, харьков
 
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