86-летняя женщина закрылась на балконе: на помощь вызвали спасателей

Инцидент произошел в Лозовой.
1 февраля в 16:24 на номер «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи 86-летней женщине по адресу: г. Лозовая, м-н №2, д. 26.
К месту происшествия немедленно выехали спасатели 24-й Государственной пожарно-спасательной части Лозовой на специальном аварийно-спасательном автомобиле САРМ-Л.
По прибытию на место происшествия было установлено, что на балконе 4-го этажа жилой 5-этажки находилась пожилая женщина, 1934 года рождения, которая случайно закрылась на балконе и не могла самостоятельно попасть в квартиру.
Хозяйка позвала на помощь соседей, а они уже вызвали спасателей. В присутствии сотрудников полиции спасатели с помощью аварийно-спасательного инструмента открыли входную дверь квартиры и предоставили женщине доступ в дом. Медицинская помощь спасенной не понадобилась.
Сегодня любые планы могут пойти кувырком по вине непредвиденных обстоятельств. Главное – удержаться от конфликтов и быть готовым к переменам настроения (и у себя, и у окружающих).
3 февраля по Харькову и области сохранится туман, видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый).
Ежегодно в этот день американцы и канадцы наблюдают за поведением сурка, чтобы узнать дату прихода весны.
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