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02.02.2021  09:55   

86-летняя женщина закрылась на балконе: на помощь вызвали спасателей

Инцидент произошел в Лозовой.

1 февраля в 16:24 на номер «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи 86-летней женщине по адресу: г. Лозовая, м-н №2, д. 26.

К месту происшествия немедленно выехали спасатели 24-й Государственной пожарно-спасательной части Лозовой на специальном аварийно-спасательном автомобиле САРМ-Л.

По прибытию на место происшествия было установлено, что на балконе 4-го этажа жилой 5-этажки находилась пожилая женщина, 1934 года рождения, которая случайно закрылась на балконе и не могла самостоятельно попасть в квартиру.

Хозяйка позвала на помощь соседей, а они уже вызвали спасателей. В присутствии сотрудников полиции спасатели с помощью аварийно-спасательного инструмента открыли входную дверь квартиры и предоставили женщине доступ в дом. Медицинская помощь спасенной не понадобилась.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  гсчс, спасение, харьков
 
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