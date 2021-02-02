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02.02.2021  08:58   

Жуткое ДТП на Окружной: BMW влетел в фуру (ВИДЕО, ФОТО)

Столкновение BMW и фуры произошло вечером 1 февраля на Окружной между авторынком «Лоск» и рестораном «Берлога».

Оба автомобиля получили значительные повреждения.

Очевидцы сообщают, дословно: «Парни гнали на белом BMW и влетели в фуру между авторынком "Лоск"и рестораном "Берлога". К счастью, все живы. Они в шоковом состоянии вылезли из машины и один из них ходил и повторял "Я что, в фуру влетел?", "Где моя машина?" Если бы водитель фуры немного не свернул от удара, то было бы два трупа»,  пишет телеграм-канал ТруХа.



 

Тэги:  дтп, харьков
 
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