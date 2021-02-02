Жуткое ДТП на Окружной: BMW влетел в фуру (ВИДЕО, ФОТО)

Столкновение BMW и фуры произошло вечером 1 февраля на Окружной между авторынком «Лоск» и рестораном «Берлога».
Оба автомобиля получили значительные повреждения.
Очевидцы сообщают, дословно: «Парни гнали на белом BMW и влетели в фуру между авторынком "Лоск"и рестораном "Берлога". К счастью, все живы. Они в шоковом состоянии вылезли из машины и один из них ходил и повторял "Я что, в фуру влетел?", "Где моя машина?" Если бы водитель фуры немного не свернул от удара, то было бы два трупа», пишет телеграм-канал ТруХа.
Сегодня любые планы могут пойти кувырком по вине непредвиденных обстоятельств. Главное – удержаться от конфликтов и быть готовым к переменам настроения (и у себя, и у окружающих).
3 февраля по Харькову и области сохранится туман, видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый).
Ежегодно в этот день американцы и канадцы наблюдают за поведением сурка, чтобы узнать дату прихода весны.
влажность:
давление:
ветер: