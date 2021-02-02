02.02.2021 08:58

Жуткое ДТП на Окружной: BMW влетел в фуру (ВИДЕО, ФОТО)

Столкновение BMW и фуры произошло вечером 1 февраля на Окружной между авторынком «Лоск» и рестораном «Берлога».

Оба автомобиля получили значительные повреждения.

Очевидцы сообщают, дословно: «Парни гнали на белом BMW и влетели в фуру между авторынком "Лоск"и рестораном "Берлога". К счастью, все живы. Они в шоковом состоянии вылезли из машины и один из них ходил и повторял "Я что, в фуру влетел?", "Где моя машина?" Если бы водитель фуры немного не свернул от удара, то было бы два трупа», пишет телеграм-канал ТруХа.





