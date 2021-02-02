Сбил двух пешеходов и вылетел в кювет: подробности ДТП возле поселка Рогань (ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства аварии, в результате которой пострадали двое пешеходов.
1 февраля около 11:20 на трассе «Харьков - Киев - Довжанский» возле пгт Рогань 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» совершил наезд на двух пешеходов.
Мужчины переходили дорогу в неустановленном месте. Они находились в состоянии алкогольного опьянения.
С травмами 42 и 35-летних мужчин доставили в харьковскую больницу.
Информация о автопроисшествии внесена в Единый учет территориального отделения полиции.
Все обстоятельства происшествия устанавливают работники полиции.
Сегодня любые планы могут пойти кувырком по вине непредвиденных обстоятельств. Главное – удержаться от конфликтов и быть готовым к переменам настроения (и у себя, и у окружающих).
3 февраля по Харькову и области сохранится туман, видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый).
Ежегодно в этот день американцы и канадцы наблюдают за поведением сурка, чтобы узнать дату прихода весны.
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