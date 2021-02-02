Главная Новости Криминал и происшествия Сбил двух пешеходов и вылетел в кювет: подробности ДТП возле поселка Рогань (ФОТО)
02.02.2021  08:47   

Сбил двух пешеходов и вылетел в кювет: подробности ДТП возле поселка Рогань (ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства аварии, в результате которой пострадали двое пешеходов.

1 февраля около 11:20 на трассе «Харьков - Киев - Довжанский» возле пгт Рогань 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» совершил наезд на двух пешеходов.

Мужчины переходили дорогу в неустановленном месте. Они находились в состоянии алкогольного опьянения.

С травмами 42 и 35-летних мужчин доставили в харьковскую больницу.

Информация о автопроисшествии внесена в Единый учет территориального отделения полиции.

Все обстоятельства происшествия устанавливают работники полиции.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.02 Криминал и происшествия Массовое ДТП с фурой на Московском проспекте (ВИДЕО, ФОТО) 02.02 Криминал и происшествия Жуткое ДТП на Окружной: BMW влетел в фуру (ВИДЕО, ФОТО) 01.02 Криминал и происшествия Жесткое ДТП на трассе: разбились фура и легковушка (ВИДЕО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 