В частном секторе Новой Баварии – пожар из-за печного отопления

Спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке.
31 января в 14:22 на линию «101» поступил вызов о возникновении пожара в хозяйственной постройке на территории частного домовладения по ул. Антокольского, 3.
Пожарное подразделение 7-й пожарно-спасательной части в составе двух отделений прибыл на место пожара. На момент прибытия спасателей горела крыша надворной постройки на площади 40 кв.м.
В 14:52 пожар был локализован, а в 15:59 огонь был полностью ликвидирован.
Травмы никто не получил. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации печного отопления. Ущерб устанавливаются.
Сегодня любые планы могут пойти кувырком по вине непредвиденных обстоятельств. Главное – удержаться от конфликтов и быть готовым к переменам настроения (и у себя, и у окружающих).
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