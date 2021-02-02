02.02.2021 08:14

В частном секторе Новой Баварии – пожар из-за печного отопления

Спасатели ликвидировали пожар в хозяйственной постройке.

31 января в 14:22 на линию «101» поступил вызов о возникновении пожара в хозяйственной постройке на территории частного домовладения по ул. Антокольского, 3.



Пожарное подразделение 7-й пожарно-спасательной части в составе двух отделений прибыл на место пожара. На момент прибытия спасателей горела крыша надворной постройки на площади 40 кв.м.



В 14:52 пожар был локализован, а в 15:59 огонь был полностью ликвидирован.

Травмы никто не получил. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации печного отопления. Ущерб устанавливаются.