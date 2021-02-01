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01.02.2021  19:59   

Взятка за закрытие дела: подозревается зкс-начальник полиции

В деле о получении 4 000 долларов неправомерной выгоды новый подозреваемый - бывший руководитель отдела полиции.

По данным следствия, в декабря 2020 года оперуполномоченный майор Немышлянского отдела полиции, действуя в сговоре с одним из бывших руководителей отдела, требовали неправомерную выгоду от участника уголовного судопроизводства за принятие решения о закрытии уголовного производства и непринятие мер правового реагирования в дальнейшем.
 
Речь шла о закрытии дела по ч. 3 ст.  190 УК Украины, то есть мошенничество, совершенное в крупных размерах.
 
29 января 2021 в порядке ст.  208 УПК Украины задержан оперуполномоченный при получении неправомерной выгоды в сумме 4000 долларов США от участника уголовного судопроизводства за принятие необходимого решения.  Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст.  368 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
 
Кроме того, 29 января 2021 сообщено о подозрении одному из бывших руководителей отдела полиции в совершении аналогичного преступления (ч. 3 ст. 368 УК Украины).  Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Тэги:  взятка, коррупция, харьков, преступление, мошенничество
 
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