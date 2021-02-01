01.02.2021 19:59

Взятка за закрытие дела: подозревается зкс-начальник полиции

В деле о получении 4 000 долларов неправомерной выгоды новый подозреваемый - бывший руководитель отдела полиции.

По данным следствия, в декабря 2020 года оперуполномоченный майор Немышлянского отдела полиции, действуя в сговоре с одним из бывших руководителей отдела, требовали неправомерную выгоду от участника уголовного судопроизводства за принятие решения о закрытии уголовного производства и непринятие мер правового реагирования в дальнейшем.

Речь шла о закрытии дела по ч. 3 ст. 190 УК Украины, то есть мошенничество, совершенное в крупных размерах.

29 января 2021 в порядке ст. 208 УПК Украины задержан оперуполномоченный при получении неправомерной выгоды в сумме 4000 долларов США от участника уголовного судопроизводства за принятие необходимого решения. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, 29 января 2021 сообщено о подозрении одному из бывших руководителей отдела полиции в совершении аналогичного преступления (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.