01.02.2021 19:19

Рецидивист обчищал дачи под Харьковом и пойман полицией

Участковые офицеры полиции разоблачили мужчину, який обворовывал дачные дома.

Как сообщает ГУ Нацполиции, с конца декабря 2020 года в полицию Краснокутского района начали поступать заявления от пострадавших. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий участковым удалось установить лицо, причастное к совершению данных правонарушений. Им оказался безработный 25-летний местный житель, який ранее уже привлекался к уголовное ответственности за совершение краж.

Следствие установило, что злоумышленник специализировался на краже металлических изделий, инструментов и других ценных вещей из дачных домов.

Похищенное изъято и направлено на проведение судебно-товароведческой экспертизы.

Общая сумма материальных убытков устанавливается.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.