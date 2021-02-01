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01.02.2021  19:19   

Рецидивист обчищал дачи под Харьковом и пойман полицией

Участковые офицеры полиции разоблачили мужчину, який обворовывал дачные дома.

Как сообщает ГУ Нацполиции, с конца декабря 2020 года в полицию Краснокутского района начали поступать заявления от пострадавших.  В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий участковым удалось установить лицо, причастное к совершению данных правонарушений.  Им оказался безработный 25-летний местный житель, який ранее уже привлекался к уголовное ответственности за совершение краж.
 
Следствие установило, что злоумышленник специализировался на краже металлических изделий, инструментов и других ценных вещей из дачных домов. 
 
Похищенное изъято и направлено на проведение судебно-товароведческой экспертизы. 
 
Общая сумма материальных убытков устанавливается.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст.  185 (кража) уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, кража, харьков
 
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