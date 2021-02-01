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01.02.2021  13:12   

На Сортировке – ДТП с вылетом в кювет (ВИДЕО, ФОТО)

Пострадавших в столкновении нет.

Утром 1 февраля патрульные получили сообщение о ДТП без травмированных, что произошло на Окружной дороге

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ нарушил п.12.1 ПДД Украины, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Opel.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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