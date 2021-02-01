На Сортировке – ДТП с вылетом в кювет (ВИДЕО, ФОТО)

Пострадавших в столкновении нет.
Утром 1 февраля патрульные получили сообщение о ДТП без травмированных, что произошло на Окружной дороге
По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ нарушил п.12.1 ПДД Украины, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Opel.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
День прекрасно подходит для любви и романтики. Звезды обещают вам море удовольствия от самых обычных житейских радостей.
Аномально теплая погода с осадками сохранится до 5 февраля включительно. Во вторник ночью снег, дождь. Днем небольшие осадки. Местами гололед, налипание мокрого снега, туман.
По приметам, Макарьевым днем начинает заканчиваться зима.
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