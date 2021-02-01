01.02.2021 13:12

На Сортировке – ДТП с вылетом в кювет (ВИДЕО, ФОТО)

Пострадавших в столкновении нет.

Утром 1 февраля патрульные получили сообщение о ДТП без травмированных, что произошло на Окружной дороге



По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ нарушил п.12.1 ПДД Украины, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Opel.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.