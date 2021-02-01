На Новых Домах на переходе внедорожник сбил женщину (ВИДЕО)

О дорожно-транспортном происшествии сообщает харьковский телеграм-канал ХХ.
ДТП произошло на улице Харьковских дивизий. Женщина переходила пешеходный переход и ее сбил внедорожник.
О состоянии пострадавшей не сообщается. На месте работает бригада скорой помощи.
Напомним, что 30 декабря 2020 года в 10:10 на проспекте Московском, 275 неизвестный автомобиль совершил наезд на пешеходном переходе на женщину. В результате дорожно транспортного происшествия женщина получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение.
День прекрасно подходит для любви и романтики. Звезды обещают вам море удовольствия от самых обычных житейских радостей.
Аномально теплая погода с осадками сохранится до 5 февраля включительно. Во вторник ночью снег, дождь. Днем небольшие осадки. Местами гололед, налипание мокрого снега, туман.
По приметам, Макарьевым днем начинает заканчиваться зима.
влажность:
давление:
ветер: