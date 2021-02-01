Главная Новости Криминал и происшествия На Новых Домах на переходе внедорожник сбил женщину (ВИДЕО)
01.02.2021  13:05   

На Новых Домах на переходе внедорожник сбил женщину (ВИДЕО)

О дорожно-транспортном происшествии сообщает харьковский телеграм-канал ХХ.

ДТП произошло на улице Харьковских дивизий. Женщина переходила пешеходный переход и ее сбил внедорожник.

О состоянии пострадавшей не сообщается. На месте работает бригада скорой помощи.

Напомним, что 30 декабря 2020 года в 10:10 на проспекте Московском, 275 неизвестный автомобиль совершил наезд на пешеходном переходе на женщину. В результате дорожно транспортного происшествия женщина получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение.

Тэги:  дтп, сбили женщину, новые дома, харьков
 
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