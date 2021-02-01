Главная Новости Криминал и происшествия Улицу Мира перекрыло ДТП (ФОТО)
01.02.2021  12:38   

Улицу Мира перекрыло ДТП (ФОТО)

Авария произошла утром 1 февраля.

На улице Мира столкнулись три автомобиля, которые полностью перекрвыли проезд.

Об этом написали местные паблики.

«ДТП на Мира, 20. Улица полностью перекрыта, объезжайте», – сообщил телеграм-канал Типичное ХТЗ.

Тэги:  дтп, харьков
 
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