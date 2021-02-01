Улицу Мира перекрыло ДТП (ФОТО)

Авария произошла утром 1 февраля.
На улице Мира столкнулись три автомобиля, которые полностью перекрвыли проезд.
Об этом написали местные паблики.
«ДТП на Мира, 20. Улица полностью перекрыта, объезжайте», – сообщил телеграм-канал Типичное ХТЗ.
День прекрасно подходит для любви и романтики. Звезды обещают вам море удовольствия от самых обычных житейских радостей.
Аномально теплая погода с осадками сохранится до 5 февраля включительно. Во вторник ночью снег, дождь. Днем небольшие осадки. Местами гололед, налипание мокрого снега, туман.
По приметам, Макарьевым днем начинает заканчиваться зима.
влажность:
давление:
ветер: