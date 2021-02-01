Главная Новости Криминал и происшествия Пожар на Основе: спасатели по автолестнице добирались до горящего балкона на 11 этаже (ВИДЕО, ФОТО)
01.02.2021  12:12   

Пожар на Основе: спасатели по автолестнице добирались до горящего балкона на 11 этаже (ВИДЕО, ФОТО)

Причина пожара устанавливается.

1 февраля в 10:30 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который возник в одиннадцатом этаже 14-ти этажного жилого дома по ул. Достоевского, 22-Б.

К месту происшествия были направлены 3 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах, 1 отделение на аварийно-спасательном автомобиле и 1 отделение на автоцистерне.

По прибытию пожарных на место происшествия, было установлено, что на балконе квартиры на 11 этаже горят домашние вещи. Площадь пожара составила около 2 кв.м.

В 10:58 пожарным удалось локализовать огонь, а о 11:32 - полностью его ликвидировать. Травмированных и погибших во время пожара нет.

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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