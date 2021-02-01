В Харьковской многоэтажке выгорела комната квартиры, погиб человек (ФОТО)

Слободской район: во время пожара в девятиэтажном жилом доме погиб человек, троих жильцов эвакуировали.
31 января в 13:11 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме по проспекту Героев Сталинграда, 39.
К месту происшествия были направлены 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах, 2 отделения на аварийно-спасательных автомобилях и 1 отделение на автоцистерне.
На момент прибытия пожарных было установлено, что огонь охватил одну квартиру на девятом этаже. Там горели домашние вещи на площади около 10 кв.м.
На Героев Сталинграда пожар в общежитии: есть погибший (ВИДЕО)
Во время тушения пожара было обнаружено тело мужчины 1966 года рождения.
Из-за задымления верхних этажей, спасателям пришлось эвакуировать 3 жителей многоэтажки.
В 13:31 пожар был локализован, а в 14:47 полностью ликвидирован.
Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
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