Автомобиль, выезжавший со стоянки Французского бульвара, попал в ДТП (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла 31 января около 14:10 на улице Академика Павлова.
Там произошло столкновение автомобиля «Renault» под управлением 42-летнего водителя, который выезжал со стоянки торгово-развлекательного центра, и автомобили «Mitsubishi» под управлением 27-летнего водителя.
С телесными повреждениями 27-летнего водителя доставили в больницу.
На место происшествия выезжали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
Информация о происшествии внесена в Единый учета территориального отдела полиции.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
День прекрасно подходит для любви и романтики. Звезды обещают вам море удовольствия от самых обычных житейских радостей.
Аномально теплая погода с осадками сохранится до 5 февраля включительно. Во вторник ночью снег, дождь. Днем небольшие осадки. Местами гололед, налипание мокрого снега, туман.
По приметам, Макарьевым днем начинает заканчиваться зима.
влажность:
давление:
ветер: