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01.02.2021  09:34   

Автомобиль, выезжавший со стоянки Французского бульвара, попал в ДТП (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла 31 января около 14:10 на улице Академика Павлова.

Там произошло столкновение автомобиля «Renault» под управлением 42-летнего водителя, который выезжал со стоянки торгово-развлекательного центра, и автомобили «Mitsubishi» под управлением 27-летнего водителя.

С телесными повреждениями 27-летнего водителя доставили в больницу.

На место происшествия выезжали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Информация о происшествии внесена в Единый учета территориального отдела полиции.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Тэги:  дтп, харьков
 
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