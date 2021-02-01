01.02.2021 09:34

Автомобиль, выезжавший со стоянки Французского бульвара, попал в ДТП (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла 31 января около 14:10 на улице Академика Павлова.

Там произошло столкновение автомобиля «Renault» под управлением 42-летнего водителя, который выезжал со стоянки торгово-развлекательного центра, и автомобили «Mitsubishi» под управлением 27-летнего водителя.

С телесными повреждениями 27-летнего водителя доставили в больницу.

На место происшествия выезжали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Информация о происшествии внесена в Единый учета территориального отдела полиции.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.