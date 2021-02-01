01.02.2021 08:54

Пожар на Одесской тушили спасатели из двух пожарных частей (ФОТО)

Огнеборцы ликвидировали пожар в частном доме Основянского района.

30 января в 13:48 на номер «101» поступило сообщение о возгорании частного дома на улице Заводской, 115.



На место вызова были направлены подразделения 41-й и 2-й Государственных пожарно-спасательных частей. По прибытию подразделений в ходе разведки установлено, что из-под крыши дома вырывается открытое пламя и черный дым. Площадь пожара составляла около 25 кв.м. В середине дома горело жилое помещение и крыша над ним.



В 14:52 пожар локализован, в 15:58 ликвидирован.



Пострадавших нет. Причина возникновения пожара и сумма причиненного ущерба устанавливаются.