31.01.2021 16:25

Сеть наркотических закладок по Харькову курировали из Киева (ФОТО)

Правоохранители пресекли деятельность группы лиц, которые занимались сбытом наркотических средств на территории Харькова.

Злоумышленники из Киева отправляли по почте или автобусными перевозчиками наркотические вещества в Харьков, где фасовали и делали «закладки».



С августа 2020 года правоохранители осуществили ряд оперативных мероприятий. В результате проведенной работы правоохранители установили, что в состав преступной группы входило женщина, которая жила в арендованных домах в Киевской области. Почте или автобусными перевозчиками она переправляла в Харьков наркотики. В Харькове посылки получали другие сообщники группы. Они фасовали наркотик, потом раскладывали в определенных местах. Адреса «закладок» отправляли поставщику в Киевскую область.



С помощью мобильной связи покупке связывались с женщиной, которая получала от них деньги, и затем отправляла им SMS сообщение с указанием адресов «закладок».



26 января 2021 года правоохранители пресекли преступную деятельность указанной группы лиц. Во время обысков по месту жительства фигурантов на территории Киевской области и города Харькова были изъяты вещества, похожие на наркотическое средство «метадон», деньги, банковские карты, мобильные телефоны.





Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.



Поставщица наркотиков задержана в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Киевским судом города Харькова ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.





Еще одной женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.



За совершение преступлений злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.



Сейчас полицейские устанавливают других участников группы.



