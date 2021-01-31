31.01.2021 13:22

Пожар на Новых Домах: жильцов эвакуировали, пенсионрка получила охоги

Во время пожара в девятиэтажном доме пожарные эвакуировали 20 жителей

31 января в 4:17 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в девятиэтажном жилом доме по ул. Танкопия, 6.



К месту происшествия были направлены 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах. На момент прибытия пожарных стало понятно, что огонь охватил одну из комнат квартиры на первом этаже. Там горели домашние вещи на площади около 20 кв.м.

В результате горения образовалось сильное задымление, которое распространилось на верхние этажи. Жителям, которые находились в своих квартирах на тех этажах, грозило отравление продуктами горения.



Спасатели немедленно провели развертывание и подали пожарный ствол в очаг пожара. Одновременно с этим были приняты меры по удалению дыма с лестничной клетки. После того, как пламя удалось обуздать, а основная часть дыма вышла наружу, спасатели эвакуировали людей на свежий воздух. Всего было эвакуировано 20 человек.



В результате попытки самостоятельно потушить пламя, 62-летняя хозяйка дома получила ожоги лица и верхних конечностей, но от госпитализации отказалась.



В 4:46 пожар локализован, в 6:08 ликвидирован.



Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.