Главная Новости Криминал и происшествия На Караване скорая попала в ДТП: момент столкновения (ВИДЕО, ФОТО)
31.01.2021  11:25   

На Караване скорая попала в ДТП: момент столкновения (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла вечером 30 января на улице Героев Труда.


// Telegram

Фото и видео дорожно-транспортного происшествия очевидцы выложили в местные паблики.

Свидетели говорят, что Range Rover не пропустил скорую на перекрёстке

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что пострадавших в ДТП нет.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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