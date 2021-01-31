31.01.2021 11:25

На Караване скорая попала в ДТП: момент столкновения (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла вечером 30 января на улице Героев Труда.



// Telegram

Фото и видео дорожно-транспортного происшествия очевидцы выложили в местные паблики.

Свидетели говорят, что Range Rover не пропустил скорую на перекрёстке

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что пострадавших в ДТП нет.