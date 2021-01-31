На Караване скорая попала в ДТП: момент столкновения (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла вечером 30 января на улице Героев Труда.
Фото и видео дорожно-транспортного происшествия очевидцы выложили в местные паблики.
Свидетели говорят, что Range Rover не пропустил скорую на перекрёстке
В пресс-службе Нацполиции сообщили, что пострадавших в ДТП нет.
День идеально подходит для любых самостоятельных проектов. Если же избежать тесного общения с окружающими не удастся, возможны конфликты.
По данным синоптиков, 1 февраля ожидается сильный снег (до 5-10 см прироста снегового покрова). Днем снег перейдет в дождь, ожидается гололедица.
Мировое интернет-сообщество предлагает прожить последнее воскресенье января в «реальном» мире.
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