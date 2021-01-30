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30.01.2021  16:58   

На Основе сгорела маршрутка (ВИДЕО, ФОТО)

Пострадавших нет. Причина возникновения пожара и сумма причиненного ущерба устанавливаются.

30 января в 13:04 спасателям сообщили о возгорании маршрутки на остановке, расположенной на улице Привокзальной.

Предварительно установлено, что пожар возник в результате запуска двигателя транспортного средства.

При возникновении пожара пассажиров в салоне не было, поэтому водитель самостоятельно вышел из автобуса и вызвал спасателей.

На момент прибытия пожарных, площадь пожара составляла около 18 кв.м. Уже в 13:16 возгорание было локализовано, а в 13:41 полностью ликвидировано.

Информация о происшествии внесена в Единый учет территориального отдела полиции.

 

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Тэги:  пожар, харьков
 
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