На Основе сгорела маршрутка (ВИДЕО, ФОТО)

Пострадавших нет. Причина возникновения пожара и сумма причиненного ущерба устанавливаются.
30 января в 13:04 спасателям сообщили о возгорании маршрутки на остановке, расположенной на улице Привокзальной.
Предварительно установлено, что пожар возник в результате запуска двигателя транспортного средства.
При возникновении пожара пассажиров в салоне не было, поэтому водитель самостоятельно вышел из автобуса и вызвал спасателей.
На момент прибытия пожарных, площадь пожара составляла около 18 кв.м. Уже в 13:16 возгорание было локализовано, а в 13:41 полностью ликвидировано.
Информация о происшествии внесена в Единый учет территориального отдела полиции.
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День может принести новые возможности, собственная самооценка обещает быть на высоте – этим можно воспользоваться при устройстве на работу, продвижении своих проектов и т.д.
Январь прощается с нами пусть и теплой для зимы погодой, зато со снегом (периодически переходящим в дождь).
Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.
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