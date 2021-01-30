Пассажир упал на рельсы в харьковском метрополитене (ВИДЕО)

Инцидент произошел днем 30 января на станции метро «Дворец спорта».
Видео происшествия очевидцы выложили в местные паблики, а Харьковский метрополитен прокомментировал случившееся.
«Сегодня в 11:28 на станции «Дворец спорта» произошло падение пассажира на рельсы при отсутствии электропоезда. С контактного рельса было снято напряжение, пассажира были оперативно выведены на платформу. В 11:30 было подано напряжение. Сейчас с пассажиром работают правоохранители», – говорится в сообщении.
День может принести новые возможности, собственная самооценка обещает быть на высоте – этим можно воспользоваться при устройстве на работу, продвижении своих проектов и т.д.
Январь прощается с нами пусть и теплой для зимы погодой, зато со снегом (периодически переходящим в дождь).
Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.
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