30.01.2021 16:09

Пассажир упал на рельсы в харьковском метрополитене (ВИДЕО)

Инцидент произошел днем 30 января на станции метро «Дворец спорта».

Видео происшествия очевидцы выложили в местные паблики, а Харьковский метрополитен прокомментировал случившееся.

«Сегодня в 11:28 на станции «Дворец спорта» произошло падение пассажира на рельсы при отсутствии электропоезда. С контактного рельса было снято напряжение, пассажира были оперативно выведены на платформу. В 11:30 было подано напряжение. Сейчас с пассажиром работают правоохранители», – говорится в сообщении.