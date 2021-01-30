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30.01.2021  16:09   

Пассажир упал на рельсы в харьковском метрополитене (ВИДЕО)

Инцидент произошел днем 30 января на станции метро «Дворец спорта».

Видео происшествия очевидцы выложили в местные паблики, а Харьковский метрополитен прокомментировал случившееся.

«Сегодня в 11:28 на станции «Дворец спорта» произошло падение пассажира на рельсы при отсутствии электропоезда. С контактного рельса было снято напряжение, пассажира были оперативно выведены на платформу. В 11:30 было подано напряжение. Сейчас с пассажиром работают правоохранители», – говорится в сообщении.

Тэги:  упал на рельсы, метро, харьков
 
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