Полицейского взяли на взятке в $4000

Харьковская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Досудебным расследованием установлено, что в декабре 2020 года оперуполномоченный майор Немышлянского отдела полиции, действуя в сговоре с другими должностными лицами этого отдела полиции, требовали неправомерную выгоду от участника уголовного судопроизводства за принятие решения о закрытии уголовного производства и непринятие мер правового реагирования в дальнейшем.
29 января 2021 года в порядке ст. 208 УПК Украины задержан оперуполномоченный, который получил неправомерную выгоду в сумме 4000 долларов США от участника уголовного судопроизводства за принятие необходимого решения.
Речь шла о закрытии дела по ч. 3 ст. 190 УК Украины, то есть мошенничество, совершенное в крупных размерах.
Сейчас решается вопрос о сообщении полицейском о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрания меры пресечения.
Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие лица, причастные к этому уголовного преступления.
День может принести новые возможности, собственная самооценка обещает быть на высоте – этим можно воспользоваться при устройстве на работу, продвижении своих проектов и т.д.
Январь прощается с нами пусть и теплой для зимы погодой, зато со снегом (периодически переходящим в дождь).
Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.
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