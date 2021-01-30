30.01.2021 14:17

Полицейского взяли на взятке в $4000

Харьковская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).



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Досудебным расследованием установлено, что в декабре 2020 года оперуполномоченный майор Немышлянского отдела полиции, действуя в сговоре с другими должностными лицами этого отдела полиции, требовали неправомерную выгоду от участника уголовного судопроизводства за принятие решения о закрытии уголовного производства и непринятие мер правового реагирования в дальнейшем.

29 января 2021 года в порядке ст. 208 УПК Украины задержан оперуполномоченный, который получил неправомерную выгоду в сумме 4000 долларов США от участника уголовного судопроизводства за принятие необходимого решения.



Речь шла о закрытии дела по ч. 3 ст. 190 УК Украины, то есть мошенничество, совершенное в крупных размерах.



Сейчас решается вопрос о сообщении полицейском о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрания меры пресечения.



Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие лица, причастные к этому уголовного преступления.