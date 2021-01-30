Главная Новости Криминал и происшествия Полицейского взяли на взятке в $4000
30.01.2021  14:17   

Полицейского взяли на взятке в $4000

Харьковская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).


//Facebook

Досудебным расследованием установлено, что в декабре 2020 года оперуполномоченный майор Немышлянского отдела полиции, действуя в сговоре с другими должностными лицами этого отдела полиции, требовали неправомерную выгоду от участника уголовного судопроизводства за принятие решения о закрытии уголовного производства и непринятие мер правового реагирования в дальнейшем.

29 января 2021 года в порядке ст. 208 УПК Украины задержан оперуполномоченный, который получил неправомерную выгоду в сумме 4000 долларов США от участника уголовного судопроизводства за принятие необходимого решения.

Речь шла о закрытии дела по ч. 3 ст. 190 УК Украины, то есть мошенничество, совершенное в крупных размерах.

Сейчас решается вопрос о сообщении полицейском о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрания меры пресечения.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие лица, причастные к этому уголовного преступления.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, взятка, полицейский, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.01 Криминал и происшествия Торговал через интернет-магазин и задолжал государству шесть миллионов. Предприниматель пойдет под суд 29.01 Криминал и происшествия Более 15 кг каннабиса изъято у жителя области (ФОТО) 28.01 Криминал и происшествия Продавал "психотропы" через соцсети. Организатору интернет-магазина грозит 10 лет тюрьмы
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 