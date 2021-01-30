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30.01.2021  13:33   

ДТП на Деревянко: пассажирку увезла скорая

Авария произошла 29 января около восьми часов вечера на улице Деревянко, 29.

Участниками ДТП стали автомобиль Volkswagen и автомобиль Mazda, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

По предварительной информации в результате ДТП медики госпитализировали в больницу пассажирку автомобиля Volkswagen.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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