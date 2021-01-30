ДТП на Деревянко: пассажирку увезла скорая

Авария произошла 29 января около восьми часов вечера на улице Деревянко, 29.
Участниками ДТП стали автомобиль Volkswagen и автомобиль Mazda, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
По предварительной информации в результате ДТП медики госпитализировали в больницу пассажирку автомобиля Volkswagen.
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.
День может принести новые возможности, собственная самооценка обещает быть на высоте – этим можно воспользоваться при устройстве на работу, продвижении своих проектов и т.д.
Январь прощается с нами пусть и теплой для зимы погодой, зато со снегом (периодически переходящим в дождь).
Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.
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