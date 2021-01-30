Загоревшийся на Салтовке автомобиль тушили три бригады спасателей (ФОТО)

Причина пожара устанавливается.
30 января 4:04 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел вблизи жилой многоэтажки по ул. В. Зубенко, 25. Горел автомобиль BMW.
К месту происшествия выехали 3 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей горел автомобиль BMW на площади 6 кв.м. Кроме того пострадали припаркованные рядом автомобиль КИА Rio, в котором занялся моторный отсек на площади около 1,5 кв.м, и Volkswagen Passat В6 – повреждена задняя правая фара автомобиля.
В 4:13 пожар был локализован, а в 5:04 полностью ликвидирован.
День может принести новые возможности, собственная самооценка обещает быть на высоте – этим можно воспользоваться при устройстве на работу, продвижении своих проектов и т.д.
Январь прощается с нами пусть и теплой для зимы погодой, зато со снегом (периодически переходящим в дождь).
Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.
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