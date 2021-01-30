30.01.2021 12:23

Загоревшийся на Салтовке автомобиль тушили три бригады спасателей (ФОТО)

Причина пожара устанавливается.

30 января 4:04 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел вблизи жилой многоэтажки по ул. В. Зубенко, 25. Горел автомобиль BMW.



К месту происшествия выехали 3 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей горел автомобиль BMW на площади 6 кв.м. Кроме того пострадали припаркованные рядом автомобиль КИА Rio, в котором занялся моторный отсек на площади около 1,5 кв.м, и Volkswagen Passat В6 – повреждена задняя правая фара автомобиля.



В 4:13 пожар был локализован, а в 5:04 полностью ликвидирован.