Главная Новости Криминал и происшествия Загоревшийся на Салтовке автомобиль тушили три бригады спасателей (ФОТО)
30.01.2021  12:23   

Загоревшийся на Салтовке автомобиль тушили три бригады спасателей (ФОТО)

Причина пожара устанавливается.

30 января 4:04 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел вблизи жилой многоэтажки по ул. В. Зубенко, 25. Горел автомобиль BMW.

К месту происшествия выехали 3 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей горел автомобиль BMW на площади 6 кв.м. Кроме того пострадали припаркованные рядом автомобиль КИА Rio, в котором занялся моторный отсек на площади около 1,5 кв.м, и Volkswagen Passat В6 – повреждена задняя правая фара автомобиля.

В 4:13 пожар был локализован, а в 5:04 полностью ликвидирован.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.01 Криминал и происшествия На Клочковской горел швейный цех (ФОТО) 29.01 Криминал и происшествия В Изюме оперативно потушили пожар (ФОТО) 28.01 Криминал и происшествия Рано утром в частном дворе по неизвестным причинам загорелся сарай (ФОТО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 