30.01.2021 11:20

На Клочковской горел швейный цех (ФОТО)

Во время пожара в 4-этажном доме пожарными были эвакуированы 8 человек.

29 января в 16:33 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в здании 4-х этажного дома по ул. Клочковской, 368.



К месту происшествия были направлены 5 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и 2 отделения на автолестницы. На момент их прибытия было установлено, что на 4-м этаже в швейном цехе горели вещи на площади около 20 кв.м. Спасатели эвакуировали 9 человек.



Пожарным удалось быстро ликвидировать пожар и предотвратить распространение пламени. В 16:57 пожар был локализован, а в 17:41 ликвидирован полностью.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.