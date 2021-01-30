На Клочковской горел швейный цех (ФОТО)

Во время пожара в 4-этажном доме пожарными были эвакуированы 8 человек.
29 января в 16:33 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в здании 4-х этажного дома по ул. Клочковской, 368.
К месту происшествия были направлены 5 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и 2 отделения на автолестницы. На момент их прибытия было установлено, что на 4-м этаже в швейном цехе горели вещи на площади около 20 кв.м. Спасатели эвакуировали 9 человек.
Пожарным удалось быстро ликвидировать пожар и предотвратить распространение пламени. В 16:57 пожар был локализован, а в 17:41 ликвидирован полностью.
Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.
День может принести новые возможности, собственная самооценка обещает быть на высоте – этим можно воспользоваться при устройстве на работу, продвижении своих проектов и т.д.
Январь прощается с нами пусть и теплой для зимы погодой, зато со снегом (периодически переходящим в дождь).
Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.
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