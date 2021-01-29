29.01.2021 15:54

Вырубил деревьев на 109 тысяч гривен. "Черный" лесоруб пойдет под суд

Своими действиями злоумышленник причинил ущерб на общую сумму более 109 000 гривен. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП.

Известно, что сообщение о незаконной вырубке деревьев в лесополосе рядом с селом Тихополье Лозовского района поступило 31 октября минувшего года.

Тогда в ходе осмотра места вырубки, правоохранители обнаружили 11 спиленных деревьев акации, 5 ясеней различного диаметра, а также бензопилы.

В ходе расследования выяснилось, что к незаконной вырубке деревьев причастен местный 53-летний житель. В этом ему помогали 4 мужчины, которых он нанял для незаконной деятельности.

28 января текущего года 53-летнему мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 246.

Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.