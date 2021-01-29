Главная Новости Криминал и происшествия Смертельное ДТП у заправки. Сотруднице ГФС грозит 8 лет тюрьмы (ФОТО)
29.01.2021  13:52   

Смертельное ДТП у заправки. Сотруднице ГФС грозит 8 лет тюрьмы (ФОТО)

ГБР расследует обстоятельства ДТП с участием сотрудницы ГУ ГФС Украины в Харьковской области.

 
Как сообщили в пресс-службе ГБР, 28 января 2021 в 14:40 на трассе «Киев-Харьков-Довжанский» в направлении города Изюм двигался автомобиль «ВАЗ 2115». В это время с автозаправочной станции, расположенной рядом, выезжал автомобиль «Toyota Camry» под управлением работницы ГУ ДФС Украины в Харьковской области, в результате этого произошло столкновение транспортных средств.
 
В результате ДТП 81-летний водитель автомобиля «ВАЗ 215» погиб на месте. Водитель «Toyota Camry», а также пассажир автомобиля «ВАЗ 2115» госпитализированы в медицинское учреждение. Четыре человека после оказания медицинской помощи в госпитализации не нуждались.
 
 
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
 
Напомним, что 23 января водитель автомобиля Volkswagen Passat двигался по неосвещенной дороге и наехал на местную жительницу, которая лежала на проезжей части по ходу его движения.
 
Источник:   ГБР
 Тэги:  дтп, труп, гфс, харьковщина
 
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