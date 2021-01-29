29.01.2021 13:52

Смертельное ДТП у заправки. Сотруднице ГФС грозит 8 лет тюрьмы (ФОТО)

ГБР расследует обстоятельства ДТП с участием сотрудницы ГУ ГФС Украины в Харьковской области.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, 28 января 2021 в 14:40 на трассе «Киев-Харьков-Довжанский» в направлении города Изюм двигался автомобиль «ВАЗ 2115». В это время с автозаправочной станции, расположенной рядом, выезжал автомобиль «Toyota Camry» под управлением работницы ГУ ДФС Украины в Харьковской области, в результате этого произошло столкновение транспортных средств.

В результате ДТП 81-летний водитель автомобиля «ВАЗ 215» погиб на месте. Водитель «Toyota Camry», а также пассажир автомобиля «ВАЗ 2115» госпитализированы в медицинское учреждение. Четыре человека после оказания медицинской помощи в госпитализации не нуждались.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.